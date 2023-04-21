Гвоздик подтвердил имя соперника и дату следующего боя

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) проведет свой второй поединок после возобновления карьеры.

Соперником украинского боксера станет представитель Латвии Ричарда Болотника (19-6-1, 8 КО).

Поединок состоится 6 мая в мексиканской Гвадалахаре и пройдет в андеркарде боя между Саулем Альваресом и Джоном Райдером.

Напомним, Гвоздик вернулся в ринг в феврале текущего года, победив единогласным решением судей мексиканца Хосе Обандо.

Ранее сообщалось, что перспективный украинец Штонда сообщил имя своего следующего соперника и дату боя.