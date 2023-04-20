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Перспективный украинец Штонда сообщил имя своего следующего соперника и дату боя

Боксер встретится с представителем Молдовы.
Сегодня, 12:03
Богдан Штонда / Instagram
Богдан Штонда / Instagram

Украинский боксер Богдан Штонда сообщил своим поклонникам имя следующего соперника и дату боя.

Перспективному 21-летнему бойцу уже совсем скоро предстоит провести свой 8 поединок на профи ринге.

Штонда встретится с представителем Молдовы Владиславом Николау. Бой состоится 30 апреля в Турции.

Стоит отметить, что украинец, выступающий в первом среднем весе провел уже семь боев в профессиональном боксе и пока ниразу не проиграл.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс богдан Штонда

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