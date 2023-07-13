"Пойду балотироваться в президенты": Усик рассказал о своих планах на будущее

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, что будет делать после того, как эпопея с боем против Тайсона Фьюри наконец подойдет к концу.

По словам боксера, он еще раз станет абсолютным чемпионом, но уже в крузервейте, а затем попытается стать президентом Украины.

"Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты", - заявил Усик

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Также спортсмен отметил, что действующий глава страны Владимир Зеленский останется спокойным после данного заявления.

"Зеленский спокоен, потому что у него есть сила,", - сказал он.