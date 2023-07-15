Если Байден захочет: Усик "поджег" русню заявлением о президентстве

ISPORT.ua собрал выражения российских боксеров, которые не удержались, чтобы дать оценку Украине и украинскому чемпиону.

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился планами на будущее.

Боксер в шутливой форме заявил, что планирует баллотироваться в президенты Украины после окончания профессиональной карьеры спортсмена.

Как неудивительно, но на российских болотах всерьез восприняли эту информацию. Множество боксеров отреагировали на слова украинца, сделав различные заявления.

Спойлер 1: чтобы справиться с таким кретинизмом нужно иметь крепкие нервы. Спойлер 2: почти все заявления касаются США.

александр беспутин (чемпион Европы, призер Европейских игр среди аматоров) заявил, что американцам нужно будет снять фильм, чтобы подготовить украинский народ:

Когда мы давно с Сашей общались, я слышал его заявления о том, что хочет стать президентом, что он это маме обещал. Тогда я думал, что это шутка. Но если это его реальные намерения, то со стороны будет интересно посмотреть за этим - первым человеком страны вместо актера станет боксер, который не имеет никакого образования, багажа знаний и необходимого политического опыта. Тут американцам надо написать сценарий и снять фильм для того, чтобы подготовить народ - как боксер‑чемпион стал президентом страны.

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григорий дрозд (бывший чемпион WBC) заявил, что Украина не является суверенной страной, а президенство Усика будет зависеть лишь от США:

Пожелание смелое, но при том, что происходит на политической арене Украины, одного пожелания Александра недостаточно. Я не знаю, когда он собирается завершить карьеру. Если это случится, когда на территории Украины наступит мир, эти мечты будут более осуществимыми. Сейчас, я думаю, что это из области фантастики, если не брать ситуацию, при которой руководство Америки решит сменить действующего президента и поставить новую фигуру. Даже дети сегодня понимают, что Украина не является суверенной страной, а руководство страны полностью управляемо из вне. Возможно, Александр действительно хочет что-то изменить, но на данный момент это невозможно. Это зависит только от руководства Америки. Но эту новость, думаю, будут обсуждать многие.

николай валуев (бывший чемпион мира в супертяжелом весе, депутат госдумы) считает, что в Украине может быть исключительно власть из боксеров:

Если Байден захочет, вся нынешняя власть Украины будет из боксеров. Звоните сонному Джо.

егор мехонцев (олимпийский чемпион) заявил, что Владимир Зеленский "шут гороховый", а боксер вполне может стать президентом:

Меня это улыбает. Усик имеет такое право, пускай пробует, если хочет. После его грубых слов в адрес россиян и украинцев, которые проживают на территории России и имеют российское гражданство, я отношусь к нему специфически. Он хороший спортсмен, но в последнее время позволяет себе некорректные высказывания. Вообще каждый волен делать то, что подсказывают его чувства, и не нужно мыслить стереотипами. Если у них шут гороховый стал президентом, то почему боксер не может? Люди вешают ярлыки на меня, Кличко и других боксеров. Если бы я ко всем журналистам относился как к продажным тварям, к политикам как к негодяям и мерзавцам, к адвокатам как к лжецам, к моделям как к проституткам и так далее. А примеры из жизни часто показывают, что эти ярлыки неверны. Нельзя людей клеймить по роду деятельности и думать, что если занимался боксом, то значит дурак. Это далеко не так. У нас и президент страны занимался единоборствами и стал мастером спорта СССР.

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костя цзю (бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе) заявил, что в Украине может произойти все что угодно:

Если он хочет стать президентом, то стоит несколько лет поучиться этому, пройти обучение. То, что у него есть поддержка от людей - согласен, но этого недостаточно. Там (в Украине - прим.) все что угодно может произойти.

алексей папин (чемпион IBF International в 2018 и 2019 годах) заявил, что Усик может объединить Украину и россию:

Будем надеяться, что Усик станет президентом. Он же ранее не раз говорил, что мы один народ - славяне. Может, наладятся отношения между россией и Украиной. Хотелось бы в это верить. Посмотрим. Думаю, многие украинцы, наверное, его поддержат в этом начинании.

Отметим, что пока на болотах серьезно обсуждают президенство Усика, Александр готовится к поединку с Дюбуа. Поединок пройдет 26 августа в Польше. На ISPORT доступен прогноз на титульный бой.

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