iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Франклин закрыл серию из двух поражений, одолев Муньоса

Американский супертяж успешно вернулся после неудач в боях с Уайтом и Джошуа.
Сегодня, 08:58
Джермейн Франклин / Getty Images
Джермейн Франклин / Getty Images

Американский представитель супертяжелого дивизиона Джермейн Франклин (22-2, 14 КО) одержал победу над мексиканцем Исааком Муньосом (17-2-1, 14 КО).

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 16 июля, на арене Masonic Temple в Детройте, США.

Читай также: Джошуа - Франклин: лучшие моменты боя

Изначально Франклин должен был драться с Джуниором Райтом (20-4-1, 17 КО), но после того как соперник снялся с поединка, его оппонентом в срочном порядке назначили Муньоса.

Американский супертяж на протяжении боя владел преимуществом, но мексиканец сумел выстоять под ударами соперника. Попытки в поздних раундах завершить поединок досрочно также не увенчались успехом.

Соперники прошли всю дистанцию, а Франклин одержал победу единогласным решением судей: 100-90, 100-90, 99-91.

Таким образом, Джермейну Франклину удалось закрыть серию из двух поражений от Диллиана Уайта и Энтони Джошуа. Первому он в ноябре 2022 года уступил решением большинства судей, а второму в апреле 2023 года - единогласным решением.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джермейн франклин

Статьи по теме

Бывший соперник Джошуа и Уайта назвал фаворита их реванша Бывший соперник Джошуа и Уайта назвал фаворита их реванша
"Достойный бой, не особо зрелищный": Промоутер Джошуа оценил победу над Франклином "Достойный бой, не особо зрелищный": Промоутер Джошуа оценил победу над Франклином
"Работал на фабрике по 12 часов в день": Соперник Джошуа рассказал о своем прошлом "Работал на фабрике по 12 часов в день": Соперник Джошуа рассказал о своем прошлом
Стало известно, сколько Джошуа заработает за бой с Франклином Стало известно, сколько Джошуа заработает за бой с Франклином
Помочь журналистам

Видео

Постол - Родригес: лучшие моменты боя
Постол - Родригес: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа10:53
Тухель выступил с жестокой критикой в адрес хавбека Баварии
Бокс10:40
Постол - Родригес: лучшие моменты боя
Европа10:20
Интер нацелился на форварда Арсенала
Украина10:05
Динамо - Арис: видео онлайн-трансляция товарищеского матча
Другие страны10:00
Звездное небо MLS: Ибра, Руни, Джеррард, Кака и многие другие – кто был до Месси?
Европа09:52
Бекхэм поделился эмоциями после перехода Месси в Интер Майами
Бокс09:35
"После Дюбуа я буду готов": Усик обратился с предложением к Фьюри
Теннис09:30
Уимблдон-2023 (ATP): Алькарас и Джокович сыграют в финале
Европа09:19
ПСЖ готов предложить космическую сумму за игрока атаки Ювентуса
Бокс08:58
Франклин закрыл серию из двух поражений, одолев Муньоса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK