Франклин закрыл серию из двух поражений, одолев Муньоса
Американский представитель супертяжелого дивизиона Джермейн Франклин (22-2, 14 КО) одержал победу над мексиканцем Исааком Муньосом (17-2-1, 14 КО).
Бой состоялся в ночь на воскресенье, 16 июля, на арене Masonic Temple в Детройте, США.
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Изначально Франклин должен был драться с Джуниором Райтом (20-4-1, 17 КО), но после того как соперник снялся с поединка, его оппонентом в срочном порядке назначили Муньоса.
Things are 🔥 up for @JermaineFrankl6.#BaumgardnerLinardatou2 pic.twitter.com/3FNBqpDbFY— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 16, 2023
Американский супертяж на протяжении боя владел преимуществом, но мексиканец сумел выстоять под ударами соперника. Попытки в поздних раундах завершить поединок досрочно также не увенчались успехом.
What an uppercut 😲😲#BaumgardnerLinardatou2 pic.twitter.com/FenwLxTSxV— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 16, 2023
Соперники прошли всю дистанцию, а Франклин одержал победу единогласным решением судей: 100-90, 100-90, 99-91.
Таким образом, Джермейну Франклину удалось закрыть серию из двух поражений от Диллиана Уайта и Энтони Джошуа. Первому он в ноябре 2022 года уступил решением большинства судей, а второму в апреле 2023 года - единогласным решением.
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