Франклин закрыл серию из двух поражений, одолев Муньоса

Американский супертяж успешно вернулся после неудач в боях с Уайтом и Джошуа.

Американский представитель супертяжелого дивизиона Джермейн Франклин (22-2, 14 КО) одержал победу над мексиканцем Исааком Муньосом (17-2-1, 14 КО).

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 16 июля, на арене Masonic Temple в Детройте, США.

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Изначально Франклин должен был драться с Джуниором Райтом (20-4-1, 17 КО), но после того как соперник снялся с поединка, его оппонентом в срочном порядке назначили Муньоса.

Американский супертяж на протяжении боя владел преимуществом, но мексиканец сумел выстоять под ударами соперника. Попытки в поздних раундах завершить поединок досрочно также не увенчались успехом.

Соперники прошли всю дистанцию, а Франклин одержал победу единогласным решением судей: 100-90, 100-90, 99-91.

Таким образом, Джермейну Франклину удалось закрыть серию из двух поражений от Диллиана Уайта и Энтони Джошуа. Первому он в ноябре 2022 года уступил решением большинства судей, а второму в апреле 2023 года - единогласным решением.

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