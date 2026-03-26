Мозес Итаума перед боем против Франклина: "Это может быть мой самый тяжёлый бой"

Выходит на ринг против бойца, который побеждал Уайта и Джошуа.
Сегодня, 11:19       Автор: Валентина Чорноштан
Мозес Итаума и Джермейн Франклин / Getty Images
Мозес Итаума и Джермейн Франклин / Getty Images

В субботу 28 марта восходящая звезда Мозес Итаума встретится с опытным Джермейном Франклином. Перед боем британский боксер высказался о том, чего он ожидает от поединка с американским супертяжем.

Я действительно считаю, что это может быть мой самый тяжёлый бой. Дело в том, что у Диллиана Уайта и Демси Маккина есть много слабых мест, которые можно использовать. А вот по Джермейну Франклину пока нельзя сказать наверняка, и я действительно считаю его крепким бойцом.

Также 21-летний боксер рассказал, насколько хорошо изучил стиль Джермейна:

На самом деле вы, ребята, думаете о боксе гораздо больше, чем я. Я не вникаю в это настолько глубоко - я просто боксирую. Мне предложили бой с Джермейном Франклином, и я согласился. Я не из тех, кто говорит: "Да, я хочу быть самым подготовленным". Мне всё это не важно. Через пару лет о тебе всё равно забывают.

