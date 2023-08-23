Усик и Дюбуа провели открытую тренировку за три дня до чемпионского боя

Украинец и англичанин потренировались перед камерами в рамках подготовки и продвижения их поединка.

В среду, 23 августа, в польском Вроцлаве состоялась открытая тренировка при участии будущих соперников по чемпионскому поединку.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO та IBO Александр Усик, который будет защищать свои пояса от посягательств претендента в лице Даниэль Дюбуа, и сам англичанин провели тренировку перед боем.

Стоит отметить, что на тренировке также присутствовали участники боев андеркарда:Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Хамза Шираз, Даниэль Лапин, Федер Черкашин и Рафал Волчецкий.

Напомним, что в субботу, 26 августа, состоится вечер бокса, главным событием которого станет противостояние Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Ранее стало известно, что на поединке непобежденного украинца будет работать легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер.

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