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Дюбуа - о своем спорном ударе: Об этом нужно говорить, а не жить с ложью. Я хочу реванша

Даниэль не считает, что нарушил правила.
Сегодня, 14:45
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Британец Даниэль Дюбуа высказался о своем спорном ударе в пятом раунде поединка против Александра Усика.

Напомним, судья посчитал, что Даниэль ударил ниже пояса, а боксер и многие зрители уверены, что все было по правилам.

По словам британского спортсмена, он хочет добиться справедливости и получить реванш, ведь именно ему должно принадлежатьзвание чемпиона мира.

"Эту ошибку нужно исправить. Эта ситуация должна развиваться, нужно это продвигать. Я должен быть чемпионом мира прямо сейчас. Это не было справедливо. Об этом нужно громко говорить, а не жить с этой ложью. Просто обманули.

Я однозначно хочу реванша - добиться справедливости, получить реванш. Мы работали в тренажерном зале много недель подряд над этим ударом. Я это сделал, и это должен был быть наш момент. Это должен был быть нокаут. Я чувствую себя разбитым.

Этот удар не был низким. Я чувствовал, как идеально попал, прямо ему в живот. Я точно знаю, когда наношу хороший удар", - сказал Дюбуа.

Ранее о ситуации с ударом огненный спич выдал промоутер Александра Усика

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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