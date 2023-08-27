Дюбуа - о своем спорном ударе: Об этом нужно говорить, а не жить с ложью. Я хочу реванша

Британец Даниэль Дюбуа высказался о своем спорном ударе в пятом раунде поединка против Александра Усика.

Напомним, судья посчитал, что Даниэль ударил ниже пояса, а боксер и многие зрители уверены, что все было по правилам.

По словам британского спортсмена, он хочет добиться справедливости и получить реванш, ведь именно ему должно принадлежатьзвание чемпиона мира.

"Эту ошибку нужно исправить. Эта ситуация должна развиваться, нужно это продвигать. Я должен быть чемпионом мира прямо сейчас. Это не было справедливо. Об этом нужно громко говорить, а не жить с этой ложью. Просто обманули.

Я однозначно хочу реванша - добиться справедливости, получить реванш. Мы работали в тренажерном зале много недель подряд над этим ударом. Я это сделал, и это должен был быть наш момент. Это должен был быть нокаут. Я чувствую себя разбитым.

Этот удар не был низким. Я чувствовал, как идеально попал, прямо ему в живот. Я точно знаю, когда наношу хороший удар", - сказал Дюбуа.

Ранее о ситуации с ударом огненный спич выдал промоутер Александра Усика

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!.