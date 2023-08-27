iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер Усика - о том, что победа Александра незаслужена: Он, бл***, нокаутировал Дюбуа

Александр Крассюк считает, что британский боксер все же ударил его клиента не по правилам и двух мнений быть не может.
Сегодня, 13:35
Александр Красюк
Александр Красюк

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк высказался о контраверсийном моменте боя его клиента против Даниэля Дюбуа в пятом раунде поединка.

Напомним, тогда британец нанес удар, который судья посчитал ударом ниже пояса, однако, мнения зрителей разделились. Красюк высказался об эпизоде и показал его скриншот, отвечая на вопрос журналиста.

"Что значит очень противоречивая победа? В каком смысле? Из-за того низкого удара? Хорошо, давайте сделаем это еще раз (достает телефон - прим.). Мы видим это? Есть ли необходимость еще говорить об этом? Просто посмотрите".

На замечание журналиста о том, что есть ракурс, демонстрирующий другую точку зрения, Красюк отметил, что украинец провел доминирующее выступление и нокаутировал своего оппонента.

"Мы видим кулак, перчатку и пояс? Вам нравится мой фотошоп? Это настоящая фотография. Мы не спорим, почему мы должны спорить о законности или незаконности.

Это было абсолютно доминирующее выступление. Он выиграл точно каждый раунд... Включая тот, который так долго обсуждается. Он победил, он чисто победил. А потом он, бл***, нокаутировал этого парня. Что еще мы можем добавить к этому?", - сказал Красюк.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Красюк

Статьи по теме

"Мужик, это жесткий спорт": Стало известно, что Усик сказал Дюбуа сразу после боя "Мужик, это жесткий спорт": Стало известно, что Усик сказал Дюбуа сразу после боя
Дюбуа - о своем спорном ударе: Об этом нужно говорить, а не жить с ложью. Я хочу реванша Дюбуа - о своем спорном ударе: Об этом нужно говорить, а не жить с ложью. Я хочу реванша
Потенциальный соперник Усика поздравил его с победой над Дюбуа Потенциальный соперник Усика поздравил его с победой над Дюбуа
Зозуля: Жена Усика что-то кричала ему, когда он упал. У меня чуть сердце не выпрыгнуло Зозуля: Жена Усика что-то кричала ему, когда он упал. У меня чуть сердце не выпрыгнуло
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа15:50
Брайтон определился с заменой Кайседо
Киберспорт15:23
Украина уступила Узбекистану на чемпионате мира по CS:GO
Европа15:21
МЮ активно ищет левого защитника в АПЛ
Футбол15:02
Минай не сумел переиграть Зарю в матче с большим количеством моментов
Украина14:52
Колос - Шахтер: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Бокс14:50
"Мужик, это жесткий спорт": Стало известно, что Усик сказал Дюбуа сразу после боя
Бокс14:45
Дюбуа - о своем спорном ударе: Об этом нужно говорить, а не жить с ложью. Я хочу реванша
Футбол14:12
Де Брюйне: Я думаю, что Мбаппе надо уйти из ПСЖ
Легкая атлетика13:55
Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: Магучих и Геращенко поборются за медали в финале прыжков в высоту
Украина13:40
Ворскла - Черноморец: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK