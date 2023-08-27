Промоутер Усика - о том, что победа Александра незаслужена: Он, бл***, нокаутировал Дюбуа

Александр Крассюк считает, что британский боксер все же ударил его клиента не по правилам и двух мнений быть не может.

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк высказался о контраверсийном моменте боя его клиента против Даниэля Дюбуа в пятом раунде поединка.

Напомним, тогда британец нанес удар, который судья посчитал ударом ниже пояса, однако, мнения зрителей разделились. Красюк высказался об эпизоде и показал его скриншот, отвечая на вопрос журналиста.

"Что значит очень противоречивая победа? В каком смысле? Из-за того низкого удара? Хорошо, давайте сделаем это еще раз (достает телефон - прим.). Мы видим это? Есть ли необходимость еще говорить об этом? Просто посмотрите".

На замечание журналиста о том, что есть ракурс, демонстрирующий другую точку зрения, Красюк отметил, что украинец провел доминирующее выступление и нокаутировал своего оппонента.

"Мы видим кулак, перчатку и пояс? Вам нравится мой фотошоп? Это настоящая фотография. Мы не спорим, почему мы должны спорить о законности или незаконности.

Это было абсолютно доминирующее выступление. Он выиграл точно каждый раунд... Включая тот, который так долго обсуждается. Он победил, он чисто победил. А потом он, бл***, нокаутировал этого парня. Что еще мы можем добавить к этому?", - сказал Красюк.

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