Чисора - о поражении Дюбуа: Черному парню не отдадут победу в белой стране

Боксер Дерек Чисора высказался о поражении Даниэля Дюбуа от Александра Усика в бою за звание чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

"Прежде всего, у нас есть черный парень, который дерется в белой стране с кучей белых людей вокруг. Рефери белый, судьи у ринга белые. Какого хрена вы ожидали?! Черному не отдадут победу. Даже если он отправил Усика в нокдаун, это не засчитали", - заявил Чисора в интервью Boxing King Media.

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В пятом раунде Даниэль нанес украинцу удар ниже пояса, из-за чего был приостановлен на некоторое время.

Напомним, 27 августа Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде на Tarczyński Arena во Вроцлаве (Польша).

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