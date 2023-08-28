Чисора - о поражении Дюбуа: Черному парню не отдадут победу в белой стране
Боксер Дерек Чисора высказался о поражении Даниэля Дюбуа от Александра Усика в бою за звание чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
"Прежде всего, у нас есть черный парень, который дерется в белой стране с кучей белых людей вокруг. Рефери белый, судьи у ринга белые. Какого хрена вы ожидали?! Черному не отдадут победу. Даже если он отправил Усика в нокдаун, это не засчитали", - заявил Чисора в интервью Boxing King Media.
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В пятом раунде Даниэль нанес украинцу удар ниже пояса, из-за чего был приостановлен на некоторое время.
Напомним, 27 августа Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде на Tarczyński Arena во Вроцлаве (Польша).
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