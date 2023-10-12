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Промоутер Фьюри: Бой Джошуа с Уайлдером не состоится

Уоррен назвал потенциального соперника британца.
Сегодня, 16:29
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о желании Эдди Хирна организовать поединок между Энтони Джошуа и Филипом Хрговичем.

По словам специалиста, Джошуа не сможет провести бой с Деонтеем Уайлдером, а значит встреча с хорватом вполне привлекательна.

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"Бой Джошуа с Уайлдером не состоится, потому что ожидания от размера гонораров за проведение их поединка в Саудовской Аравии не были удовлетворены. Вот как было. Джошуа против Хрговича - это отличный бой. Я не думаю, что он состоится, но это замечательный поединок.

Вероятно ли, что победитель боя Фьюри - Усик освободит титул IBF? Давайте посмотрим, что произойдет. Не будем забегать слишком далеко вперед", - сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Ранее сообщалось, что менеджер Чжилея оценил возможность проведения боя с Руисом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

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