Менеджер Чжилея оценил возможность проведения боя с Руисом

Менеджер обладателя временного пояса WBO в супертяжелом весе Чжана Чжилея Терри Лейн поделился мыслями о возможности проведения боя против бывшего чемпиона Энди Руиса.

По словам представителя китайского боксера, он не считает этот поединок реалистичным и вряд ли американец станет следующим соперником его клиента.

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"Отец Энди Руиса делает отличную работу: в данный момент своими переговорами он практически отправил его в безызвестность. Ему нужно вернуться в реальность. Ему необходимо включить логику. Знаете, он со всеми ведет себя нерассудительно, у него также есть проблемы вне ринга. Ни один транслятор не хочет иметь с этим дело. Так что на самом деле ему нужно вести себя скромнее. Я бы сказал, что этот бой, пожалуй, нереалистичен.

Мне нравится Энди, и мы посмотрим, как все сложится, но я не вижу этот бой следующим для нас. Я скорее отдаю предпочтение Джозефу Паркеру или Луису Ортису. Энтони Джошуа - наш приоритет, Деонтей Уайлдер - второй номер, но эти парни пытаются подраться друг с другом. Так что мы пытаемся найти свое место, но мы находимся в обойме", - приводит слова Лейна Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что на поединке с Чжаном Чжилеем настаивает Дерек Чисора.

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