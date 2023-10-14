Промоутер Усика: Александр с женой ждут пополнения в семье
Александр Красюк рассказал о прекрасной новости в семье своего клиента.
Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, что его клиент вместе с женой Екатериной ожидают пополнения в семье.
По словам функционера, в семье украинского боксера и его возлюбленной скоро появится четвертый ребенок.
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"Усик в порядке, его жена беременна. Они ожидают пополнения в семье.
Александр уже начинает тренировки и подготовку к предстоящему бою. Это самый большой поединок в карьере, его жизни", - сказал Красюк.
Отметим,что Александр и Екатерина уже воспитывают троих детей. Дочь Елизавету и сыновей Михаила и Кирилла.
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