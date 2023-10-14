Чисора рассказал, при каком условии бой Усик - Фьюри организуют в запланированные сроки

Британец указал на важный момент, который может помешать поединку за звание абсолюта.

Представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора поделился мыслями по поводу планируемого объединительного боя между чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению британца, это поединок будет организован в ожидаемые сроки, а именно в конце декабря этого года, только если его соотечественник выйдет неповрежденным из ближайшей схватки с Фрэнсисом Нганну.

Читай также: Чисора сделал дерзкий прогноз на бой Фьюри - Нганну

"У нас есть бой Тайсона против Нганну, который состоится через две недели в Саудовской Аравии. Вот и все. Если Фрэнсис не поймает Фьюри, то поединок с Усиком состоится в декабре.

Вы упускаете один момент. Вы должны понимать, что бой Фьюри - Усик состоится 23 декабря, если все пройдет хорошо, если Тайсон не получит рассечений и ничего себе не сломает. Он должен устроить этот бой, чтобы не отставать от других членов семьи Фьюри. Посмотрите на эту ситуацию и сами сведите дебет с кредитом", - сказал Чисора в комментарии iFL TV.

Напомним, что бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поединок британца с Усиком планируют организовать 23 декабря или в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что в контракте на бой Усик - Фьюри есть опция реванша.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!