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Чисора рассказал, при каком условии бой Усик - Фьюри организуют в запланированные сроки

Британец указал на важный момент, который может помешать поединку за звание абсолюта.
Сегодня, 12:45
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора поделился мыслями по поводу планируемого объединительного боя между чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению британца, это поединок будет организован в ожидаемые сроки, а именно в конце декабря этого года, только если его соотечественник выйдет неповрежденным из ближайшей схватки с Фрэнсисом Нганну.

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"У нас есть бой Тайсона против Нганну, который состоится через две недели в Саудовской Аравии. Вот и все. Если Фрэнсис не поймает Фьюри, то поединок с Усиком состоится в декабре.

Вы упускаете один момент. Вы должны понимать, что бой Фьюри - Усик состоится 23 декабря, если все пройдет хорошо, если Тайсон не получит рассечений и ничего себе не сломает. Он должен устроить этот бой, чтобы не отставать от других членов семьи Фьюри. Посмотрите на эту ситуацию и сами сведите дебет с кредитом", - сказал Чисора в комментарии iFL TV.

Напомним, что бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поединок британца с Усиком планируют организовать 23 декабря или в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что в контракте на бой Усик - Фьюри есть опция реванша.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Дерек Чисора

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