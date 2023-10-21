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"Чертов разрыв": Джошуа рассказал, когда почувствовал самую большую боль в карьере

Британец вспомнил поражение на чемпионате мира в 2011 году.
Сегодня, 16:04
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) поделился воспоминаниями о своей карьере.

По словам британца, на чемпионате мира в 2011 году он получил самый болезненный удар.

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"Помню тяжелый бой в 2011 году, финал чемпионата мира против бойца из Азербайджана. Он нокаутировал всех, чтобы попасть в финал, это был чертов разрыв, он был настолько сильным.

Я был неопытным, совершал нелепые ошибки и пошел на один из его ударов. Сила встретилась с силой. Бум! Я никогда не забуду этот удар. Я проиграл на одно очко. Это была эмоциональная боль и физическая боль", - приводит слова Джошуа Мen’s Нealth.

В 2011 году в финале чемпионата мира Джошуа проиграл бойцу из Азербайджана Магомедрасулу Меджидову.

Ранее Джошуа признался, что позитивного вынес из поражений от Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

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