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Усик озвучил свой счет в бою Фьюри - Нганну

Украинский чемпион рассказал, кому отдал победу в поединке.
Сегодня, 10:28
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик назвал свой вариант счета в бою между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Ранее британец в десятираундовом поединке, побывав в нокдауне, одержал неоднозначную победу над камерунцем раздельным решением судей со счетом 96-93, 95-94, 94-95.

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Тем не менее украинский боксер не сомневается, что бой выиграл британец, которому он отдал семь раундов из десяти.

"Я насчитал 7-3 в пользу Фьюри. Это с учетом нокдауна", - сказал Усик в комментарии YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, ранее Усик призвал Фьюри не отказываться от боя, который запланирован на 23 декабря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик фрэнсис нганну

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