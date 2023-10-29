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"Мы должны сделать это. Люблю тебя": Усик призвал Фьюри не отказываться от боя

Украинец хочет провести поединок, который определит абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Вчера, 21:52
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри стал сомнительным победителем боя с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

После того, как звезда смешанных единоборств едва не сотворила сенсацию, промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен намекнул на то, что, возможно, поединок его клиента с Александром Усиком, который запланирован на 23 декабря, не состоится.

Однако это не устраивает украинского чемпиона. Александр обратился к Тайсону, призвав того не сбегать от очной встречи.

"Эй, Тайсон. Мы должны драться. Мы должны сделать это 23 декабря. До встречи на ринге 23 декабря. Я люблю тебя", - сказал Усик.

Напомним, что результат боя между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну возмутил даже звезду НБА ЛеБрона Джеймса, который в коротком сообщении высказал все, что думает насчет увиденного.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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