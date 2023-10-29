ЛеБрон - о бое Фьюри с Нганну: Именно поэтому я не смотрю бокс
Именитый спортсмен недоволен результатом.
Лидер баскетбольной команды Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс высказался о поединке Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну.
"Именно поэтому я не смотрю бокс! Да брось, мужик!" - написал в твиттере американец.
Exactly why i don't watch boxing! C'mon man! 🤦🏾♂️— LeBron James (@KingJames) October 28, 2023
Напомним, поединок завершился спорной победой британского боксера раздельным решением судей.
На ISPORT также доступен видеообзор боя Фьюри - Нганну.
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