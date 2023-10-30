"Будет взбешен моими словами": промоутер Фьюри жестко раскритиковал Тайсона за бой с Нганну

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о поединке британца с Фрэнсисом Нганну.

По словам функционера, "Цыганский король" показал плохое выступление в бою против Фрэнсиса Нганну.

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"Это был не Тайсон Фьюри. У него был плохой день на работе. Но это победа, он выиграл бой за счет стойкости и решимости. Нганну был очень опасен и силен. Он бы любому дал тяжелый и жесткий бой. Я не уверен, что Фьюри выглядел правильно. Он будет взбешен моими словами, но я не считаю, что он выглядел так, как следует.

Для Тайсона было важно пообщаться со СМИ и посетить гала-ужин. Но ему следовало просто заглянуть туда, поужинать и уйти. Впрочем, Нганну и все остальные бойцы сделали то же самое. Бесполезно оглядываться назад. Все уже прошло и закончилось, нельзя повернуть время вспять.

Мы все высказываем свои мнения, но Тайсон никогда не ищет оправданий. Его следующий бой будет огромным, за все четыре титула. Он должен решить, когда состоится этот поединок", - приводит слова Фьюри Boxing Social

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей.

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