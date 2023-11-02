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"В другие разы я смог устоять": Усик вспомнил скандальный удар в бою с Дюбуа

Украинец упомянул и Тайсона Фьюри.
Сегодня, 13:10
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о поединке с Даниэлем Дюбуа.

Украинский боксер напомнил, что британец нанес удар ниже пояса в пятом раунде, однако и раньше пытался это сделать.

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"Если Фьюри считает корпус моим слабым местом, то это очень хорошо. Послушайте, порой, когда ты не способен победить по правилам, ради победы ты пытаешься пойти на какую-нибудь хитрость. Если вы смотрели бой с Дюбуа, то могли заметить, что он не раз пытался ударить ниже пояса. В другие разы я мог устоять, потому что он промахивался. Но в тот момент, о котором мы говорим, я действительно почувствовал удар.

Когда я увидел, что рефери остановил бой из-за удара ниже пояса и сказал мне, что у меня есть пять минут, я не спешил. Не знаю, как долго я восстанавливался - минуту, полторы", - приводит слова Усика ProBox TV.

Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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