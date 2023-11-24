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"Остановит в седьмом-девятом раунде": Экс-чемпион предположил, как сложится бой Усик - Фьюри

Сондерс назвал победителя будущего объединительного поединка.
Сегодня, 15:59
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Билли Джо Сондерс попытался предсказать, как пройдет бой между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По его мнению, британец должен одержать досрочную победу, хоть украинец и создаст ему проблемы.

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"Я думаю, что Усик очень хорош в техническом плане. Возможно, он один из самых техничных супертяжеловесов, которых мы видели. Усик - не самый большой парень. Он стал чуть больше, но в каком-то смысле это может быть его недостатком.

С первого по четвертый будут самые тяжелые раунды в карьере Фьюри. Но затем Тайсон окажется слишком большим. Я не хочу, чтобы люди преподносили Тайсона как самого жесткого панчера в хэвивейте. Нет, он лучший боксер на планете.

Пусть люди не говорят, что Тайсон его измотает, потому что он слишком большой и сильный. Усик знает достаточно, чтобы этого не позволить. Садитесь и наслаждайтесь боем. Даю сто процентов, что Тайсон его остановит, и это произойдет в седьмом-девятом раунде", - цитирует Сондерса Boxing Social.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее тренер Фьюри сделал прогноз на бой с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Билли Джо Сондерс

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