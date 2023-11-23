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"Нужно разогнать этих паразитов": Фьюри дали совет, как одолеть Усика

Экс-чемпион рассказал, что требуется британцу, чтобы вернуть былую форму.
Сегодня, 10:46
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Билли Джо Сондерс рассказал, что следует изменить обладателю титула WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри, чтобы вернуться на прежний уровень и добиться успеха в противостоянии с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По его мнению, неубедительное выступление британца в бою против Фрэнсиса Нганну является следствием непрофессионализма его окружения, а ему нужна новая команда.

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"Люди могут меня осудить, но Нганну не смог победить Фьюри. И это несмотря на то что это был худший вечер для Тайсона. Это было его худшее выступление, которое вы когда-либо видели. Вы только и слышите, как люди обсуждают: "Не сдулся ли он? С ним что-то не так? А я слышал, что он плохо показал себя в спарринге".

Ему просто нужно избавиться от идиотов. Разогнать этих паразитов, которые снуют у его ног ради талона на еду. Пошли их всех к чертям. Собери нормальную команду и приступай к своей работе, после чего выходи на ринг, становись бесспорным чемпионом, а затем отчаливай в закат", - сказал Сондерс в комментарии Keep A LukeOut.

Ранее отец Тайсона Фьюри раскритиковал команду сына.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Билли Джо Сондерс

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