"С таким стилем Тайсон не победил бы Кличко": Отец Фьюри раскритиковал команду сына

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, раскритиковал команду сына, заявив, что ему не нравиться, как тот сейчас боксирует.

По его мнению, сыну нужно действовать в ринге больше с умом, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества.

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"Стиль, который я увидел в бою с Нганну, был плохим. Если он так будет боксировать с Усиком, просто стоя перед ним, то это не принесет никакой пользы. Ты должен быть умным и подвижным, как сам Усик. Но если ты не будешь готовиться сделать это, то о чем можно говорить?

Усик и близко не такой большой и мощный, как Нганну, который является одним из самых мощных панчеров в мире. Но он искусный супертяжеловес, и команде Тайсона нужно готовиться к нему. С таким стилем Тайсон не победил бы Владимира Кличко.

Тайсон - не тот парень, который должен стоять перед тобой и тушить свет. Это не его задача. Его задача - быть умным, хорошо боксировать, заставлять соперников промахиваться и наказывать за ошибки. Это его лучшее качество. Но сейчас его команда все изменила", - цитирует Фьюри-старшего Metro.

Отметим, также отец Фьюри предположил, что Тайсону нужно изменить для победы над Усиком.

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