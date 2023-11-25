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Джошуа объяснил, зачем ему бой с Валлиным

Британец хочет получить шанс побороться за чемпионство.
Сегодня, 08:57
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о поединке против шведа Отто Валлина.

По словам британца, данный бой для него отправная точка перед большими поединками в 2024 году.

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"Есть карта с контрольными точками. Это не мой конечный пункт назначения. Это только первая остановка. 23-го декабря я оставлю миру сообщение. Я на пути в 2024 год, к чему-то большему и лучшему. Я полностью сосредоточен на достижении цели.

Я полон решимости, чтобы победить, и полон решимости, чтобы вернуться на свой пик, если вы это так называете", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Напомним, Джошуа и Валлин проведут бой 23-го декабря на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Отто Валлин

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