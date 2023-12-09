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Хэйни - Прогрейс: результаты взвешивания

Американцы разыграют титульный пояс.
Сегодня, 08:48
Девин Хэйни и Реджис Прогрейс / Getty Images
Девин Хэйни и Реджис Прогрейс / Getty Images

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) и бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО) проведут поединок.

В преддверии боя боксеры прошли церемонию взвешивания.

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Результаты взвешивания:

  • Реджис Прогрейс – 63,0 кг
  • Девин Хэйни – 63,5 кг

Бой состоится 9 декабря в Сан-Франциско.

Ранее Хэйни признался, почему не дал реванш Ломаченко.

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