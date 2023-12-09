Хэйни - Прогрейс: результаты взвешивания

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) и бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО) проведут поединок.

В преддверии боя боксеры прошли церемонию взвешивания.

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Результаты взвешивания:

Реджис Прогрейс – 63,0 кг

Девин Хэйни – 63,5 кг

👀 THE FULL FINAL FACE-OFF 🥶@Realdevinhaney vs @RPrograis is TOMORROW NIGHT! 🔥



For the WBC World Super Lightweight Championship 🔰#HaneyPrograis live on @DAZNBoxing PPV & DAZN pic.twitter.com/wCaifAFZxb — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 8, 2023

Бой состоится 9 декабря в Сан-Франциско.

Ранее Хэйни признался, почему не дал реванш Ломаченко.

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