"Я дрался с будущим членом Зала славы": Хэйни назвал свое преимущество перед боем с Прогрейсом

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Девин Хэйни высказался о поединке с чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе соотечественником Реджисом Прогрейсом.

Американец считает, что у него есть преимущество, ведь провел поединок с Василием Ломаченко.

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"Реджис может говорить все что хочет. Он делает ставку на силу. Я же делаю ставку на мастерство, IQ и опыт. Прогрейс думает, что снесет меня. Это безумие, потому что я ни какой-то новичок. Я не боец, который только что пришел с улицы.

У меня есть опыт, я дрался с лучшими из лучших. В своем последнем бою я встретился с будущим членом Зала славы Ломаченко. Так что Прогрейс может говорить все что угодно, но это только слова. Известно только одно - у нас получится отличный бой", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Напомним, Хэйни и Прогрейс проведут поединок 9-го декабря на арене Chase Center в Сан-Франциско, штат Калифорния, США.

Ранее американец объяснил, почему отказался от всех титулов в легком весе.

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