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"Чувствую себя неудержимым": Хэйни рассказал, почему сменил весовую категорию

Экс-абсолют освободил титулы в легком дивизионе и поборется за пояс в новом весе.
Сегодня, 14:11
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Девин Хейни рассказал, почему решил подняться в первый полусредний дивизион.

По словам американского боксера, он перерос легкую весовую категорию и комфортно себя чувствует на уровень выше.

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"Сейчас тот момент, когда я соперничаю сам с собой. Это я и величие. Я стараюсь быть лучшим, насколько это возможно, и превзойти самого себя.

Это тот момент, когда я просто чувствую себя неудержимым, а мое тело созрело. Я чувствую себя гораздо лучше с таким весом. Не могу дождаться, чтобы показать миру, насколько я лучше в первом полусреднем весе", - приводит слова Хейни Bad Left Hook.

Напомним, что в своем ближайшем бою Девин Хэйни 9 декабря в Сан-Франциско встретится в ринге с обладателем титула WBC в первой полусредней весовой категории Реджисом Прогрейсом.

Ранее Хэйни сообщил, ради какого боя мог бы вернуться в легкий вес.

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