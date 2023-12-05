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Хэйни объяснил, почему отказался от всех титулов в легком весе

Американец готов к кардинальным переменам в дивизионе.
Сегодня, 12:14
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни высказался о своем решении отказаться от всех своих поясов.

Американец пошел на такой шаг, ведь больше не будет выступать в легком дивизионе.

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"Это был только вопрос времени. Знаете, я провел в легком весе 30 боев. Это неслыханно. Если только речь не идет о супертяжелом весе, то мы не слышим о таком. Так что сейчас для меня пришло время подняться в первый полусредний дивизион. А после этой весовой категории я положил свой глаз на другую.

Как только я выиграю бою с Реджисом Прогрейсом, мы поговорим о будущем. Но на данный момент мне больше не было ради чего держаться за пояса", - сказал Хэйни в интервью The Ring.

Свой следующий бой Хэйни проведет 9 декабря против чемпиона WBC в первой полусредней Реджиса Прогрейса (29-1, 24 КО).

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