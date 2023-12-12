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Нганну: Панчеры в MMA не так сильны, как боксеры

Камерунец признал сложность выступлений в новом виде.
Сегодня, 18:44
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну сравнил оппонентов в ММА и боксе.

"Фьюри довольно хорошо бьет. Панчеры в MMA не так сильны, как боксеры. У них есть скорость, и они знают как ее использовать. Он реально классно бьет. Я получил несколько хороших ударов. В голове было: "Б**ть". Понимаете?

Но хорошо, когда ты чувствуешь удар. Это означает, что ты еще в сознании".

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"Думал ли я, что сильно потряс Фьюри во время нокдауна? Нет, на самом деле ничего подобного. Это был не очень сильный удар, поэтому я знал, что он встанет. Его плечо погасило силу удара.

Мой план состоял в том, чтобы драться, побеждать и диктовать свою "игру". Я шел за победой", – заявил камерунец в интервью Boxing Scene.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95).

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