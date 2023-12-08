Уайлдер назвал условие для боя с Нганну

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что готов подраться с Фрэнсисом Нганну в лиге PFL.

По словам американского боксера, он посоревнуется с камерунцем, если ему объяснят правила, по которым состоится поединок.

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"Мне необходимо подробнее услышать об этих смешанных правилах. Я не против подраться в октагоне, но я должен понимать, как объясняются эти смешанные правила. Что они имеют в виду под смешанными правилами? Что мы можем и что не можем делать? Но я точно знаю, что если будет один бой по правилам бокса, а второй - по правилам ММА, то правила будут таким, какими они есть.

У нас есть правила в боксе, у нас есть правила в смешанных единоборствах. Но если объединить их, то нужно придумать собственные правила, и они могут весьма разочаровать или смутить. Однако это может быть чем-то новым, а я только за перемены. Мне нужно услышать об этом. Обеим сторонам необходимо услышать об этом и отталкиваться от этого", - цитирует Уайлдера Boxing News 24/7.

Ранее сообщалось, что Уайлдер намерен провести бой с победителем поединка Усик - Фьюри.

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