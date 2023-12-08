iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Уайлдер назвал условие для боя с Нганну

Американский боксер не против померяться силами с камерунцем.
Сегодня, 15:59
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что готов подраться с Фрэнсисом Нганну в лиге PFL.

По словам американского боксера, он посоревнуется с камерунцем, если ему объяснят правила, по которым состоится поединок.

Читай также: Уайлдер сделал заявление по поводу завершения карьеры

"Мне необходимо подробнее услышать об этих смешанных правилах. Я не против подраться в октагоне, но я должен понимать, как объясняются эти смешанные правила. Что они имеют в виду под смешанными правилами? Что мы можем и что не можем делать? Но я точно знаю, что если будет один бой по правилам бокса, а второй - по правилам ММА, то правила будут таким, какими они есть.

У нас есть правила в боксе, у нас есть правила в смешанных единоборствах. Но если объединить их, то нужно придумать собственные правила, и они могут весьма разочаровать или смутить. Однако это может быть чем-то новым, а я только за перемены. Мне нужно услышать об этом. Обеим сторонам необходимо услышать об этом и отталкиваться от этого", - цитирует Уайлдера Boxing News 24/7.

Ранее сообщалось, что Уайлдер намерен провести бой с победителем поединка Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер фрэнсис нганну

Статьи по теме

Промоутер Джошуа отреагировал на обвинения Уайлдера в нежелании организовать бой Промоутер Джошуа отреагировал на обвинения Уайлдера в нежелании организовать бой
Уайлдер сделал заявление по поводу завершения карьеры Уайлдер сделал заявление по поводу завершения карьеры
Названо условие, при котором состоится бой Джошуа - Уайлдер Названо условие, при котором состоится бой Джошуа - Уайлдер
Уайлдер сделал прогноз на свой бой с Паркером Уайлдер сделал прогноз на свой бой с Паркером
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Биатлон17:00
Тандерволд - победительница женского спринта в Хохфильцене, Меркушина и Джима - в топ-40
Украина16:59
Днепр-1 и Полесье не сумели определить сильнейшего
Бокс16:34
"Он уже не тот": Валлин объяснил, почему может победить Джошуа
Формула 116:29
Сюзи Вольфф: Я намерена выяснить, кто был инициатором этой кампании
Бокс15:59
Уайлдер назвал условие для боя с Нганну
Европа15:53
Ювентус готовит расторжение контракта со своей звездой
Бокс15:32
Промоутер Джошуа отреагировал на обвинения Уайлдера в нежелании организовать бой
Европа15:27
МЮ и Боруссия могут провернуть обмен футболистами
Биатлон15:15
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского спринтов на втором этапе Кубка мира
15:07
Экстра-лига по футзалу: Ураган разгромил Харьков, Аврора обыграла Рятувальник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK