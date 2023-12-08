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Уайлдер сделал заявление по поводу завершения карьеры

"Бронзовый бомбардировщик" поделился мыслями о своем будущем.
Сегодня, 09:35
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о возможном завершении карьеры.

Американский боксер отметил, что пока еще чувствует в себе силы и не задумывается над тем, чтобы повесить перчатки на гвоздь.

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"Я молод, все еще молод. Мне только исполнилось 38 лет, но мы должны понимать, что я очень поздно начал. Я начал, когда мне был 21 год, так что я не принял большого урона. Я все еще секси, по-прежнему очень хорошо разговариваю и отлично веду дела. Энергия у меня хоть отбавляй. И при этом я уже умудренный опытом.

Я думаю о всех тех бойцах, которые начинали очень молодыми и добирались до точки, когда они просто выгорали. Я смотрю на некоторых своих братьев-олимпийцев и думаю: черт возьми, они занимались этим так долго, что выгорели. А в нашем деле нельзя допускать такого. Но я не выгорел из-за того, как я начинал и где нахожусь сейчас.

Я уже опытный, и 23 декабря вы увидите, что я имею в виду", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Ранее было названо условие, при котором состоится бой Джошуа - Уайлдер.

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