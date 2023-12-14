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"Битва бодибилдеров": Джошуа оценил шансы на бой с Нганну

Британец тонко потроллил "Цыганского короля".
Сегодня, 14:58
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что хотел бы провести поединок против Фрэнсиса Нганну.

Британец считает, что зрители бы увидели яркое противостояние.

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"Какая же история у Нганну. Если это не может тебя мотивировать и вдохновлять, то я даже не знаю, что могло бы завести тебя в этой жизни. Его история меня вдохновляет. Я не встречался с ним, но однозначно хотел бы это сделать. Я желаю поехать в Камерун и побывать на рудниках, где он работал.

В нашем бою случилась бы Война. Первый, кто попадет, вырубит соперника. Это битва бодибилдеров. Тайсон Фьюри может остаться дома", - сказал Джошуа в интервью TNT Sports Boxing.

Напомним, 23 декабря Джошуа проведет бой против Отто Валлина в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 

Ранее Джошуа сделал заявление насчет боя с Уайлдером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа фрэнсис нганну

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