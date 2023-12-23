"Сокрушительная победа": Промоутер Джошуа попытался предсказать исход боя с Валлином

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от боя против Отто Валлина.

Представитель британского боксера уверен, что в предстоящем поединке его подопечный проявит себя с наилучшей стороны и одержит убедительную победу.

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"Я никогда не был так рад за Эй Джея, потому что чувствую, что в этот раз он проявит себя в полной мере. Думаю, что это будет жесткое выступление с его стороны.

Валлин - отличный боксер. Он очень, очень талантливый левша, но если все, что мы видим и слышим верно, готовьтесь к сокрушительной победе Джошуа.

На парней оказывается сейчас огромное давление, как всегда. Мир говорит о том, что может быть дальше, но все что имеет значение в данный момент, это бой Энтони Джошуа и Отто Валлина", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Напомним, что бой Джошуа и Валлина состоится 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее тренер Деонтея Уайлдера назвал главную проблему Джошуа в бою с Валлином.

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