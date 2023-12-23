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Тренер Уайлдера назвал главную проблему Джошуа в бою с Валлином

Скотт назвал ставку, которую готов сделать на поединок.
Сегодня, 10:20
Энтони Джошуа и Отто Валлин / Getty Images
Энтони Джошуа и Отто Валлин / Getty Images

Малик Скотт, тренер Деонтея Уайлдера, высказался о поединке Энтони Джошуа и Отто Валлина.

Специалист считает британца фаворитом, однако швед может воспользоваться слабостями соперника.

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"У Валлина есть инструменты, которые могут усложнить жизнь кому угодно. С другой стороны, если бы я был игроком, то поставил бы на то, что Энтони сделает свою работу. Джошуа должен в первую очередь разобраться с тем, что у него творится в голове. Если Энтони не сможет побороть этот кризис, то Валлин уйдет с победой. Он должен быть свободным в своем мышлении.

Чем боец больше раскрепощен, тем больше получает удовольствие от своей работы. Мы видим, что с Джошуа происходит. Это из-за давления. Если «Эй Джей» будет драться с Отто так же, как против Хелениуса, то Валлин победит. Энтони является мощным бойцом. Так как он наносит свои удары, очень редко можно увидеть в супертяжелом весе, но трудно вспомнить, когда мы видели это последний раз?", - приводит слова Скотта Boxing Scene.

Бой Джошуа и Валлина состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее британец сделал смелое заявление о возможном бое с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Малик Скотт Отто Валлин

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