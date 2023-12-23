"Должен быть новый король и он из Швеции": Валлин - о бое с Джошуа

Шведский боксер супертяжелого веса Отто Валлин (26-1, 14 KO) высказался о поединке с Энтони Джошуа (26-3, 23 КО).

По словам спортсмена, он настроен победить британца, чтобы стать новым чемпионом.

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"Я думаю, что просто собой. Я умный боец, я левша, я тренировался для этого. Поэтому я очень готов к этому бою.

Сложнее бой с Фьюри или Джошуа? Мы увидим. Но да, должен быть новый король, и он из Швеции", - приводит слова Валлина TNT Sports Boxing.

Бой Джошуа-Валлина состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее британец сделал смелое заявление о возможном бое с Фьюри.

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