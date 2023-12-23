Джошуа рассказал, сколько может провести боев в следующем году

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился планами на будущее.

По словам британского боксера, он не исключает, что может увеличить количество боев после трех поединков за нынешний год.

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"Я боец по своей природе. Смотрю на себя в зеркало и вижу только одно - бойца. Независимо от того, в лагере я или нет. Я всегда готов драться.

Лично для меня, бездеятельность - это убийца амбиций, поэтому я постарался быть активным и амбициозным. Я говорил, что проведу в этом году три поединка, так что ставлю галочку напротив этого. В следующем году, возможно, проведу четыре", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Напомним, что в своем ближайшем бою Джошуа 23 декабря встретится в ринге с Отто Валлином. Также на март 2024 года планируется поединок британца против Деонтея Уайлдера.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Уайлдер согласовали все условия контракта.

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