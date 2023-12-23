iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джошуа рассказал, сколько может провести боев в следующем году

Британский экс-чемпион стремится быть активным.
Сегодня, 16:55
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился планами на будущее.

По словам британского боксера, он не исключает, что может увеличить количество боев после трех поединков за нынешний год.

Читай также: "Сокрушительная победа": Промоутер Джошуа попытался предсказать исход боя с Валлином

"Я боец по своей природе. Смотрю на себя в зеркало и вижу только одно - бойца. Независимо от того, в лагере я или нет. Я всегда готов драться.

Лично для меня, бездеятельность - это убийца амбиций, поэтому я постарался быть активным и амбициозным. Я говорил, что проведу в этом году три поединка, так что ставлю галочку напротив этого. В следующем году, возможно, проведу четыре", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Напомним, что в своем ближайшем бою Джошуа 23 декабря встретится в ринге с Отто Валлином. Также на март 2024 года планируется поединок британца против Деонтея Уайлдера.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Уайлдер согласовали все условия контракта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

Статьи по теме

Экс-чемпион выделил единственный способ, как Валлин может победить Джошуа Экс-чемпион выделил единственный способ, как Валлин может победить Джошуа
Джошуа - Валлин, Уайлдер - Паркер: где и когда смотреть бои в Саудовской Аравии Джошуа - Валлин, Уайлдер - Паркер: где и когда смотреть бои в Саудовской Аравии
"Сокрушительная победа": Промоутер Джошуа попытался предсказать исход боя с Валлином "Сокрушительная победа": Промоутер Джошуа попытался предсказать исход боя с Валлином
Тренер Уайлдера назвал главную проблему Джошуа в бою с Валлином Тренер Уайлдера назвал главную проблему Джошуа в бою с Валлином
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 видео голов и лучших моментов матча
Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Формула 117:43
Спортивный директор ФИА покинул должность, проработав менее года
Европа17:35
Барселона намерена завоевать два трофея, чтобы снизить давление на клуб
Европа17:32
Лидер Реала посетил игру клуба Русина
Европа17:05
Варан готов пойти на снижение зарплаты ради Реала
Европа16:58
МЮ повторил антирекорд более чем 30-летней давности
Бокс16:55
Джошуа рассказал, сколько может провести боев в следующем году
Европа16:29
Вест Хэм без труда обыграл проблемный МЮ
Европа16:25
Миколенко вернется на поле после травмы в матче с Тоттенхэмом
Европа16:15
Барселона хочет подписать аргентинского вундеркинда
Европа16:11
Английский клуб следит за юным украинским талантом - источник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK