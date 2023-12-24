Леннокс Льюис рассказал, с кем теперь должен подраться Джошуа

Кандидатов не так много.

Экс-чемпион мира Леннокс Льюис назвал имена тех, с кем стоит подраться Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 24 декабря британский боксер уверенно разобрался с Отто Валлином.

По мнению Льюиса, есть лишь два боксера, с которыми теперь стоит подраться Джошуа - Тайсон Фьюри и Чжан Чжилей.

"Джошуа все еще должен выйти против Тайсона Фьюри, если этот бой получится организовать. Я думаю, что это будет отличный поединок для него. Также замечательным соперником для Джошуа стал бы Чжилей из Китая. Есть несколько ребят, которые все еще находятся возле него. Я считаю, что в поединке с Валлином он выступил здорово", - приводит слова британца Daily Mail.

Ранее также промоутер Усика оценил победу Джошуа над Валлином.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!