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Не Усик: Тренер Фьюри назвал самого сложного соперника в его карьере

Энди Ли выделил прошлого соперника "Цыганского короля".
Сегодня, 17:54
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Энди Ли, один из тренеров чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о карьере своего подопечного.

По словам специалиста, самым сложным соперником британца был Деонтей Уайлдер. Александр Усик, в свою очередь, отличный боец, но не является большой угрозой.

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"Будет ли Усик самым сложным соперником Тайсона? Нет. Таким был Уайлдер. Деонтей словно финальный босс. Тайсон прошел эту игру, а теперь проходит бонусные уровни. Усик - меньше, старше, у него большая любительская карьера, большой пробег. Он похож на Тайсона.

Люди говорят про футворк и боксерские навыки Усика, но у Тайсона эти аспекты тоже хороши. Мне нравятся восточноевропейские бойцы, потому что за всем, что они делают, стоит определенный метод, наука. Они не сомневаются в себе.

У Усика великолепные финты и футворк, но Тайсон подобрал хороших спарринг-партнеров, он отлично готов к этому вызову. Я никогда не видел такого мотивированного Тайсона. Еще 1,5-2 года назад, когда бой с Усиком начали упоминать, нужно было видеть, каким он приходил в зал. Он будет настроен на этот поединок", - приводит слова Ли Boxing Social.

Поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее сообщалось, что Джошуа намерен посетить бой украинца и британца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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