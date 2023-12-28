"Я следующий в очереди": Хргович хочет встретиться с Джошуа в титульном бою

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович рассказал о своих планах на ближайший бой.

По словам хорватского боксера, он рассчитывает, что подерется за вакантный пояс организации, а в соперники хотел бы получить Энтони Джошуа.

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"Есть много вариантов, но я следующий в очереди. Кто бы ни стал моим соперником, я знаю, что буду бороться за титул. Я просто хочу титульный бой. Мне все равно с кем драться.

Если говорить о моих предпочтениях, то я бы хотел встретиться с Энтони Джошуа. Это одно из самых громких имен в спорте, но я знаю, что могу победить", - приводит слова Хрговича Boxing News 24.

Отметим, что титул IBF, которым сейчас владеет Александр Усик, станет вакантным в случае проведения реванша между украинцем и Тайсоном Фьюри.

Ранее тренер Джошуа назвал потенциального соперника и заговорил о трилогии с Усиком.

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