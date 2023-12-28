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"Разорвет его": Именитый тренер назвал безоговорочного фаворита боя Джошуа - Хргович

Тедди Атлас сделал однозначный прогноз на поединок.
Сегодня, 17:02
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Именитый американский тренер Тедди Атлас оценил шансы обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе Филипа Хрговича в потенциальном бою против экс-чемпиона Энтони Джошуа.

Специалист выразил уверенность, что британский боксер должен легко расправиться с хорватским оппонентом.

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"Хргович - претендент номер один, он непобежден. Я думаю, что он проиграл китайскому боксеру Чжану Чжилею. Я не особого мнения о Хрговиче. Я думаю, что Джошуа разорвет его на части.

Хрговичу обещали бой с победителем поединка Фьюри - Усик. Но ему проще добиться боя с Джошуа, потому что он больше нигде не получит такие деньги, как с Энтони", - приводит слова Атласа Boxing Social.

Ранее тренер Джошуа назвал потенциального соперника и заговорил о трилогии с Усиком.

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