Джефф Мейвезер выбрал для Джошуа следующего соперника

Эксперт хотел бы увидеть британца в ринге с мощным панчером.

Авторитетный тренер Джефф Мейвезер высказался о будущем бывшего объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Специалист хотел бы увидеть бой британца против Фрэнсиса Нганну. По словам Джеффа, поединок будет интригующим, ведь у камерунца есть мощный удар.

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"Бой между Джошуа и Нганну получился бы отличным. Это замечательный бой для зрителей.

Нганну умеет бить, и он уже показал, что способен на это на высочайшем уровне. Так что у него есть шансы", - сказал Мейвезер на видео, опубликованном на его YouTube-канале/

Напомним, 23 декабря Джошуа победил Отто Валлина техническим нокаутом в пятом раунде.

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