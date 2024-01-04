Джефф Мейвезер выбрал для Джошуа следующего соперника
Авторитетный тренер Джефф Мейвезер высказался о будущем бывшего объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
Специалист хотел бы увидеть бой британца против Фрэнсиса Нганну. По словам Джеффа, поединок будет интригующим, ведь у камерунца есть мощный удар.
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"Бой между Джошуа и Нганну получился бы отличным. Это замечательный бой для зрителей.
Нганну умеет бить, и он уже показал, что способен на это на высочайшем уровне. Так что у него есть шансы", - сказал Мейвезер на видео, опубликованном на его YouTube-канале/
Напомним, 23 декабря Джошуа победил Отто Валлина техническим нокаутом в пятом раунде.
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