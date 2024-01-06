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"2024-й будет огненным": Нганну отреагировал на анонс боя с Джошуа

Звезда ММА проведет свой второй боксерский поединок против британского экс-чемпиона.
Сегодня, 10:18
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну отреагировал на анонс его второго в карьере боксерского боя, в котором он должен встретиться в ринге с экс-обладателем титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа.

Камерунский боец не стал прямо подтверждать или опровергать информацию об этом поединке, который планируется на начало марта, но заявил, что в текущем году будет много больших событий с его участием.

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"Делаем большие шаги в новом году. 2024-й будет огненным", - написал Нганну сети X.

Напомним, ранее промоутер Джошуа объявил о бое против Нганну.

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