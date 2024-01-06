iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джошуа озвучил дату боя с Нганну

Поединок британца и камерунца состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Сегодня, 13:31
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший обладатель поясов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа в своем ближайшем бою встретится в ринге с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Поединок британца и камерунца должен состояться в начале марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Читай также: Промоутер Джошуа официально объявил о бое против Нганну

Как и предполагалось, бой запланирован на 8 марта, о чем Эй Джей сообщил в социальных сетях.

" Ох, черт, вот и снова… 8/3/24", - написал Джошуа.

Отметим, ранее Нганну отреагировал на анонс боя с Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа фрэнсис нганну

Статьи по теме

Промоутер Фьюри рассказал, когда может состояться бой с Джошуа Промоутер Фьюри рассказал, когда может состояться бой с Джошуа
"2024-й будет огненным": Нганну отреагировал на анонс боя с Джошуа "2024-й будет огненным": Нганну отреагировал на анонс боя с Джошуа
Промоутер Джошуа официально объявил о бое против Нганну Промоутер Джошуа официально объявил о бое против Нганну
Симон выиграла гонку преследование в Оберхофе, Меркушина в топ-25 Симон выиграла гонку преследование в Оберхофе, Меркушина в топ-25
Помочь журналистам

Видео

Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Биатлон16:25
Симон выиграла гонку преследование в Оберхофе, Меркушина в топ-25
Европа16:19
Барселона готова выйти на трансферный рынок ради подписания форварда
ММА15:50
Миочич бросил вызов новому чемпиону UFC в тяжелом весе
Европа15:31
Интер в самом конце чуть не упустил победу над аутсайдером чемпионата
Европа15:21
Мбаппе: Во Франции Месси не получил уважения, которого заслуживал
Биатлон15:00
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
Европа14:55
Кубок Азии: расписание и результаты матчей
Бокс14:50
Промоутер Фьюри рассказал, когда может состояться бой с Джошуа
Европа14:44
Ветеран Ромы притягивает интерес английских клубов
Биатлон14:40
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK