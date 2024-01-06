Джошуа озвучил дату боя с Нганну
Поединок британца и камерунца состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Бывший обладатель поясов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа в своем ближайшем бою встретится в ринге с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
Поединок британца и камерунца должен состояться в начале марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
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Как и предполагалось, бой запланирован на 8 марта, о чем Эй Джей сообщил в социальных сетях.
" Ох, черт, вот и снова… 8/3/24", - написал Джошуа.
Ahh shit, here we go again.. 8/3/24 pic.twitter.com/qs5A7kdMPk— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) January 6, 2024
Отметим, ранее Нганну отреагировал на анонс боя с Джошуа.
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