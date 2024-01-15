Джошуа - Нганну: видео онлайн-трансляция пресс-конференции
Узнайте на ISPORT, когда состоится поединок бойцов.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет бой против звезды UFC Фрэнсиса Нганну.
В понедельник, 15 января, состоится пресс-конференция в преддверии поединка. Начало мероприятия – в 19.15.
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На пресс-конференции объявят официальную дату поединка.
Ранее Нганну заявил о желании провести два боя с Джошуа.
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