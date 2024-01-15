Гора мыщц: постер боя Джошуа – Нганну
Бойцы проведут поединок в Саудовской Аравии.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) выйдет в ринг с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
Бойцы проведут бой 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
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Организаторы вечера опубликовали официальный постер боя.
Напомним, на ISPORT доступно видео битвы взглядов Джошуа - Нганну.
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