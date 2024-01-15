Гора мыщц: постер боя Джошуа – Нганну

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) выйдет в ринг с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Бойцы проведут бой 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Читай также: Нганну: Собираюсь найти подбородок Джошуа

Организаторы вечера опубликовали официальный постер боя.

Напомним, на ISPORT доступно видео битвы взглядов Джошуа - Нганну.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!