Усик оценил возможность проведения боя 17 февраля после срыва поединка с Фьюри

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, может ли он все же выйти в ринг 17 февраля после переноса его боя с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри из-за травмы британца.

По словам украинского боксера, у него пока нет конкретного ответа на этот вопрос, но его команда работает над этим.

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"Моя невероятная, мощная команда работает в этом направлении. Я им полностью доверяю. Как моя команда сработает и скажет - так мы будем делать.

Окончательное решение за мной, но я прислушиваюсь к своей команде, я ей верю. Это те люди, которые делают меня сильнее, добрее, кормят, восстанавливают. Конечно, я прислушиваюсь к каждому их слову. Да, я ругаюсь на них иногда, каждый день.

О 17 февраля не знаю. Единственное, что я знаю, что у моего друга день рождения 17-го и все", - сказал Усик в эфире в Instagram.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Усика оценил шансы на проведение боя с Филипом Хрговичем.

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