iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик оценил возможность проведения боя 17 февраля после срыва поединка с Фьюри

Из-за травмы британца украинский чемпион может получить другого соперника.
Сегодня, 10:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, может ли он все же выйти в ринг 17 февраля после переноса его боя с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри из-за травмы британца.

По словам украинского боксера, у него пока нет конкретного ответа на этот вопрос, но его команда работает над этим.

Читай также: Усик рассказал, когда поверит, что бой с Фьюри точно состоится

"Моя невероятная, мощная команда работает в этом направлении. Я им полностью доверяю. Как моя команда сработает и скажет - так мы будем делать.

Окончательное решение за мной, но я прислушиваюсь к своей команде, я ей верю. Это те люди, которые делают меня сильнее, добрее, кормят, восстанавливают. Конечно, я прислушиваюсь к каждому их слову. Да, я ругаюсь на них иногда, каждый день.

О 17 февраля не знаю. Единственное, что я знаю, что у моего друга день рождения 17-го и все", - сказал Усик в эфире в Instagram.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Усика оценил шансы на проведение боя с Филипом Хрговичем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Вырву тебе чертовы зубы": Фьюри жестко повздорил с менеджером Усика, ответив на оскорбления "Вырву тебе чертовы зубы": Фьюри жестко повздорил с менеджером Усика, ответив на оскорбления
Спиритуальная реабилитация и другое: чат-GPT придумал, как Фьюри в очередной раз "отморозиться" от Усика Спиритуальная реабилитация и другое: чат-GPT придумал, как Фьюри в очередной раз "отморозиться" от Усика
Дортмудская Боруссия не сможет выкупить свою экс-звезду Дортмудская Боруссия не сможет выкупить свою экс-звезду
Ливерпуль ведет переговоры о продаже прав на документальный фильм Ливерпуль ведет переговоры о продаже прав на документальный фильм
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа12:59
Дортмудская Боруссия не сможет выкупить свою экс-звезду
Бокс12:50
"Вырву тебе чертовы зубы": Фьюри жестко повздорил с менеджером Усика, ответив на оскорбления
Европа12:35
Ливерпуль ведет переговоры о продаже прав на документальный фильм
Другие страны12:04
CAF ужесточила правила для журналистов после неподобающего поведения на Кубке Африки
Европа11:48
Тренер Жироны сообщил, насколько серьезна травма Довбика
Европа11:35
Почеттино - о Мудрике: Ему нужно прибавлять, это командная игра, а не теннис
Бокс11:15
Спиритуальная реабилитация и другое: чат-GPT придумал, как Фьюри в очередной раз "отморозиться" от Усика
Формула 111:05
Вольфф назвал пилота, который точно не займет место Хэмилтона
Бокс10:58
Усик оценил возможность проведения боя 17 февраля после срыва поединка с Фьюри
Бокс10:32
Усик рассказал, когда поверит, что бой с Фьюри точно состоится
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK