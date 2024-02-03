Промоутер Усика оценил шансы на проведение боя с Хрговичем

Красюк признал, что все зависит от Саудовской Аравии.

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО), рассказал, команда украинца ведет переговоры с Филиппом Хрговичем.

Хорватский боксер может заменить Тайсона Фьюри, который получил травму во время спарринга.

"Сейчас работаем над этими вопросами очень интенсивно, очень активно, потому что у нас мало времени на это.

Если Бог даст и звезды сойдутся, то будет Хргович. Решения должны принять представители Саудовской Аравии", - сказал Красюк в прямом эфире в Instagram.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.

Ранее в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение.

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