iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер Усика оценил шансы на проведение боя с Хрговичем

Красюк признал, что все зависит от Саудовской Аравии.
Сегодня, 14:55
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО), рассказал, команда украинца ведет переговоры с Филиппом Хрговичем.

Хорватский боксер может заменить Тайсона Фьюри, который получил травму во время спарринга.

"Сейчас работаем над этими вопросами очень интенсивно, очень активно, потому что у нас мало времени на это.

Если Бог даст и звезды сойдутся, то будет Хргович. Решения должны принять представители Саудовской Аравии", - сказал Красюк в прямом эфире в Instagram.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.

Ранее в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Двигаемся дальше": Усик впервые публично отреагировал на отмену боя с Фьюри "Двигаемся дальше": Усик впервые публично отреагировал на отмену боя с Фьюри
Промоутер рассказал, как Усик отреагировал на срыв боя с Фьюри Промоутер рассказал, как Усик отреагировал на срыв боя с Фьюри
Тоттенхэм установил клубный антирекорд Тоттенхэм установил клубный антирекорд
Уэстбрук повторил рекорд ЛеБрона, набрав 25 тысяч очков за карьеру Уэстбрук повторил рекорд ЛеБрона, набрав 25 тысяч очков за карьеру
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Бокс17:40
"Двигаемся дальше": Усик впервые публично отреагировал на отмену боя с Фьюри
Европа17:37
Тоттенхэм установил клубный антирекорд
НБА17:37
Уэстбрук повторил рекорд ЛеБрона, набрав 25 тысяч очков за карьеру
Европа17:07
Валенсия с помощью гола Яремчука одолела абсолютного аутсайдера Ла Лиги
Европа16:53
Азар поделился мнением о периоде выступлений за Реал
Европа16:41
Тренер Жироны: Радуюсь, что трансферное окно закрылось и от нас никто не ушел
Европа16:34
Эвертон с Миколенко спасся от поражения в матче с Тоттенхэмом
НХЛ16:21
НХЛ отпустит игроков на Олимпийские игры
Европа16:14
Кубок Азии: Иран вырвал у Японии путевку в полуфинал, Катар сыграет с Узбекистаном
Европа16:12
Клопп: Мы понимаем, что надо выигрывать все матчи, если хочешь быть рядом с Ман Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK