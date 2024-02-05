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Назван следующий соперник Джошуа, если он победит Нганну

Организатор боев раскрыл план на будущее.
Сегодня, 16:05
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Турки Аль аш-Шейх, председатель совета директоров General Entertainment Authority (GEA), высказался о будущем Энтони Джошуа.

Организатор шоу считает, что британец может выйти в ринг с Филипом Хрговичем, если победит Фрэнсиса Нганну.

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"Открою вам секрет. Я расскажу, что у меня на уме. Если Нганну победит, то он будет ждать реванш с Фьюри. Если Джошуа победит, то у Фьюри и Усика запланирован матч-реванш, он не захочет так долго сидеть без дела.

Поэтому мы обсуждает бой Энтони Джошуа и Филипа Хрговича. Возможно, получится устроить между ними поединок", - приводит слова Турки sport bible.

Джошуа и Нганну проведут поединок 8 марта в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Ранее определилась новая дата боя Фьюри - Усик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

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