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"Буду драться за вакантный пояс": Хргович предположил, кто станет его следующим соперником

Хорватский супертяжеловес рассчитывает получить титульный поединок с экс-чемпионом.
Сегодня, 15:42
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович предполагает, что его соперником в следующем бою станет бывший чемпион Энтони Джошуа.

Хорватский боксер хочет подраться с британцем з пояс IBF, который должен стать вакантным в случае реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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"Каков мой статус? Я лучший супертяжеловес в мире и жду своего шанса, чтобы доказать это. Скорее всего, я буду драться летом за вакантный пояс IBF. Думаю, я буду биться за него с Энтони Джошуа. Но посмотрим, как все сложится. В боксе никогда нельзя сказать наверняка.

Не знаю, подерусь ли я перед титульным боем. Но я надеюсь, что проведу следующий поединок против Джошуа", - сказал Хргович в комментарии J Calderon Boxing Talk.

Отметим, также Хргович назвал победителя боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF Энтони Джошуа филип хргович

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