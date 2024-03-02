"Нокаутирует за несколько раундов": Хргович спрогнозировал, чем завершится бой Джошуа - Нганну

Хорватский супертяжеловес рассказал, на кого ставит в будущем поединке.

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович назвал фаворита боя между бывшим чемпионом дивизиона Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну.

Хорватский боксер считает, что британцу по силам одержать досрочную победу в поединке.

Читай также: "Нельзя проигрывать бойцу ММА": Промоутер предостерег Джошуа перед поединком с Нганну

"Сейчас мы увидим, насколько хорош Нганну. Я не считаю, что он победил Тайсона Фьюри, но Нганну выдал очень хороший бой. Теперь мы посмотрим, насколько он хорош.

Нганну удивил Фьюри, а сейчас Энтони Джошуа будет к нему готов. Джошуа - мощный панчер, он всегда в форме. Посмотрим. Если Нганну даст Джошуа отличный бой, то тогда он и вправду хорош.

Я предсказываю, что Джошуа нокаутирует Нганну за несколько раундов, что Фрэнсис не сможет перехватить комбинации Энтони", - сказал Хргович в комментарии J Calderon Boxing Talk.

Бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, также Хргович предположил, кто станет его следующим соперником.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!